فاتن موسى تنشر بيانا حول أزمتها مع زوجها وتؤكد: مصطفى فهمي عاملني كزجاجة عطر استخدمها وفرغ منها

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان المصري، مصطفى فهمي، "وثق عقد زواجهما يوم 12 أكتوبر الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي".

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وأشارت الإعلامية فاتن موسى إلى أن الفنان مصطفى فهمي "عاملها كزجاجة عطر..استخدمها وفرغ منها".

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت فاتن موسى بيانا علقت فيه على الأزمة مع زوجها، وقالت فيه: "لكل الأخوة والمحبين والأصدقاء والمعارف والوسط الإعلامي..أولا، أشكر كل اتصال بي وراسلني، وتعاطف معي ودع لي بظهر الغيب كلماتكم، ودعواتكم طبطبت على قلبي واستني، وشكرت الله مصدر قوتي ويقيني أنه عز وجل قطعا عادلا جبارا جابرا للخواطر، ناصرا للحق، قويا على كل قوي، وإن ينصركم الله فلا غالب فلا غالب لكم".

وأضاف البيان:" قرأت معظم "كومنتاتكم" (تعليقاتكم)..رسائلكم الغالبية العظمى منها تشد على أزري وتدعو لي، وبعدها يطالبني بأن أبيع من باعني وأن أثأر لكرامتي وأمضي في الخوض في من كان زوجي وسكني وعشرتي لسنوات، وأن أكشف ما خفي وأن أثأر للغدر والخيانة".

وأكدت الإعلامية اللبنانية "المضي بثبات وعزيمة ومثابرة وإرادة لتخطي أسرع، وذلك بمزيد من الإيمان بفضل الله وصلوات الأهل ودعوات ودعم المحبين والأصدقاء، ودائما الاستقواء بالله، هو الأربح والأضمن".

المصدر: RT + "القاهرة 24"