تونس.. السجن مدى الحياة لشاب وصديقته بتهمة الاغتصاب

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمت بالسجن مدى الحياة بحق شاب وصديقته إثر تورطهما في تحويل وجهة فتاة بالحيلة واحتجازها واغتصابها.

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وفي التفاصيل، أشارت "موزاييك إف إم" إلى أن وقائعها تعود إلى شهر أبريل الماضي، "حيث كانت المجني عليها تسير بمفردها والبلاد تحت الحجر الصحي الشامل، واعترضها المتهمان، فاستفسرت منهما عن أحد العناوين، فتظاهرا بدلها الى العنوان الذي تبحث عنه وباستعمال الحيلة حولا وجهتها الى بناية مهجورة قرب محطة اللواجات بباب عليوة واحتجزاها داخل طابق علوي بمساعدة فتاة قاصر".

وكشفت التحريات أن "المجني عليها حاولت الفرار من المكان عبر إلقاء نفسها عبر النافذة، إلا أن المتهمين تفطنا اليها ولحقا بها وأعادا احتجازها ليتولى المتهم اغتصابها أكثر من مرة مما ألحق بها أضرارا فادحة".

في حين تمكن الأمن التونسي بوقت لاحق من إلقاء القبض على جميع المتهمين وتقديمهم للقضاء، حيث قضت المحكمة بالسجن مدة 5 أعوام في حق الفتاة القاصر التي ساعدت المتهم وشريكته في احتجاز المتضررة.

المصدر: "موزاييك إف إم"