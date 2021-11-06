روسيا.. هجوم عنيف على فتاة من "تيك توك" تباهت بجسدها على خلفية مسجد في تتارستان

أثارت إحدى فتيات "تنيك توك" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فضيحة بعد نشرها فيديو يظهرها وهي تتباها بجسدها على خلفية مسجد "قل شريف" الضخم في المدينة.

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وتسبب نشر الفيديو بصدور تعليقات وصف أصحابها تصرفات الفتاة بأنها "ازدراء التقاليد" و"الإساءة لمشاعر المتدينين"، فيما توعد بعض المعلقين بإبلاغ أجهزة الأمن بالحادث. وقامت الفتاة فيما بعد بتقليص الفيديو، قبل أن تزيله من حسابها على "تيك توك".

وفي وقت سابق أصدرت محكمة في موسكو حكما بالحبس لمدة 14 يوما بحق مدونة عرت مؤخرتها أمام الكاميرا على خلفية الساحة الحمراء.

المصدر: RT