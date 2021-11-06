مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمدان بالتعدي على الأراضي الأثرية

حكم على مدان بالتعدي على الأراضي الأثرية في قنا المصرية بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة نصف مليون جنيه.

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وخلال الجلسة طلب ممثلا النيابة العامة من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، لقيامة بالاستيلاء على 650 مترا من أراضي الآثار بحوض الجبل في قنا.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت تعدي المتهم على أرض الآثار قصد البناء.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT