مغنية برازيلية شهيرة تنشر فيديو لها مع أصدقائها قبل وفاتها بيوم (فيديو)

نشرت المغنية البرازيلية الشهيرة ماريليا ميندونكا عبر "إنستغرام" فيديو وهي تحتسي الخمر مع أصدقائها في الليلة الأخيرة قبل مصرعها أمس الجمعة بحادث تحطم طائرة.

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وأعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية أن المغنية الشهيرة ماريليا ميندونكا، لقيت حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميناس جيرايس أمس الجمعة.

وأشارت في بيان لها إلى أن "الطائرة تحطمت في منطقة ريفية، وأن المغنية ميندونكا بين الضحايا".

من جهتهم، أكد ممثلون عن الفنانة لوسائل الإعلام "مصرع 5 أشخاص بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران".

وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019، على جائزة "Grammy Latino".

وكانت ماريليا ظهرت قبل ساعات قليلة من وفاتها أمس، في مقطع فيديو تفاعلت به مع متابعيها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيه ترصد رحلتها على طائرة الموت قبل تحطمها، بداية من دخولها إلى المطار وحتى صعودها إلى الطائرة وجلوسها على كرسيها قبل نهاية حياتها.

المصدر: انستغرام+RT