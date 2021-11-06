طريقة غريبة جدا لمعاقبة سجناء في سجن أمريكي

قالت قناة "إن بي سي" الإخبارية، إن مجموعة من السجناء رفعت دعوى قضائية ضد إدارة أحد السجون الأمريكية، لأنها استخدمت طريقة غريبة لمعاقبتهم.

ونقلت القناة، عن الدعوى القضائية أنه تم إجبار السجناء في سجن في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، على الاستماع إلى أغنية الأطفال "سمكة القرش الصغيرة" Baby Shark لساعات في أوضاع غير مريحة، كعقاب.

وذكرت القناة أنه "وفقا للدعوى المرفوعة هذا الأسبوع، تعرض نزلاء سجن في أوكلاهوما لعقوبات قاسية وغير إنسانية، وأجبروا على البقاء في أوضاع غير مريحة أثناء الاستماع إلى Baby Shark لعدة ساعات".

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تم رفع الدعوى من قبل أربعة رجال كانوا رهن التوقيف السابق للمحاكمة في سجن مقاطعة أوكلاهوما، في نهاية عام 2019.

وبحسب الدعوى، افتقد موظفو السجن للتدريب المطلوب ولم تكن هناك رقابة صحيحة عليهم، وكانت الإدارة على علم بأن الضباط الذين طبقوا هذه العقوبة قد أدينوا بسوء المعاملة في الماضي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم.

المصدر: نوفوستي