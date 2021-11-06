بعد فوز الأهلى على الزمالك بخماسية.. شاعر مصري يطالب بتغيير أغنية الجسمي "6 الصبح" لـ "5 الصبح"

مازح الشاعر والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر جمهوره، بعد فوز الأهلي بخماسية أمس على نظيره الزمالك، وطالب الجهات المعنية بتغيير أغنية الفنان حسين الجسمي من "6 الصبح" لـ"5 الصبح".

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وكتب من خلال حسابه الشخصي في "تويتر": "إلى كل الجهات المعنية أنا الشاعر أيمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكية الفكرية والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الأدبي أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي: - تغيير جملة إن شا الله لسته الصبح بفكر فيك لـ(خمسه) الصبح ولكم مني جزيل الشكر".

إلى كل الجهات المعنيه :

انا الشاعر ايمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكيه الفكريه والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الادبي أطالب شركة الساسام الفرنسيه والفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي : - تغيير جملة ان شا الله لسته الصبح بفكر فيك ل(خمسه) الصبح ولكم مني جزيل الشكر 😀 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) November 6, 2021

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح المدير الفني، موسيماني، راحة للاعبين مستغلا فترة التوقف وفقا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنغولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

🚨 الشاعر #أيمن_بهجت_قمر: «أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي بتغيير جملة ان شاء الله لستة الصبح بفكر فيك لـ(خمسه) الصبح بفكر فيك»#الأهلي_والزمالك#القمة123pic.twitter.com/AM1iBzJn8k — المصري الرياضي (@AlMasrySports) November 6, 2021

بهذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ورفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

المصدرك صدى البلد+تويتر