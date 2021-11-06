صحيفة: الأمير هاري ممنوع من ارتداء زيه العسكري

أكدت صحيفة "THE MIRROR" أن الأمير البريطاني هاري، لن يتمكن من ارتداء زيه العسكري عندما يمنح "أبطال الحرب" ميداليات الأسبوع المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمير هاري سيحضر الأسبوع المقبل حفلا على متن سفينة حربية في نيويورك لمنح خمسة من "أبطال الحرب" ميداليات"، لافتة إلى أنه "بالرغم من خدمته مرتين في أفغانستان، فلن يتمكن من ارتداء زيه العسكري بسبب تجريده من ألقابه الفخرية".

وخسر هاري ألقابه بعد أن أعلن هو وزوجته، ميغان ماركل، في مارس من العام الماضي، أنهما تخلوا عن حياتهما كعضوين في العائلة المالكة ليشكلا طريقهما في الخارج.

وبحسب "THE MIRROR"، أراد هاري الاحتفاظ بالمناصب الفخرية، بما في ذلك النقيب العام لمشاة البحرية الملكية، لكنه لم يتمكن من القيام بذلك، وهذا يعني أنه سيتعين عليه ارتداء ملابس مدنية بينما يوزع الجوائز في حفل تحية الحرية في 10 نوفمبر، ومع ذلك، سيكون قادرا على تثبيت ميدالياته الأربع على بدلته للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

وسيقوم الحدث بتكريم "أولئك الذين خدموا في القوات الأمريكية، ودافعوا عن أمريكا، مع تكريم أولئك الذين" أظهروا الشجاعة والمثابرة في مواجهة خطر كبير أو صراع شخصي".

المصدر: "THE MIRROR"