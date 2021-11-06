سائق دليفري صيني ينقذ كلبا قبل أن يشنقه المصعد (فيديو)

أثار سائق دليفري في الصين إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردة فعله السريعة التي أنقذت حياة كلب عالق داخل مصعد.

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حيث انتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر الكلب يدخل إلى المصعد بمفرده لكن الأبواب أغلقت على سلاسله.

وعندما فتح باب المصعد في الطابق التالي، عطلته نهاية السلاسل، مما جعل الكلب عالقا في الهواء، وبمجرد فتح باب المصعد في الطابق التالي، قذف الكلب إلى خارج، مما أذهل سائق التوصيل.

فحمل السائق الكلب على الفور وعانقه، ثم مضى في إزالة سلاسل الكلب من عنقه ليطلق سراحه، وتمت إعادة الكلب لاحقا إلى صاحبه من قبل حارس الأمن.

المصدر: timesnownews+يوتيوب