 
مباشر

السعودية: إيقاف موظفين بوزارتي الدفاع والداخلية

مجتمع

السعودية: إيقاف موظفين بوزارتي الدفاع والداخلية
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro5m

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، "نزاهة"، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443 الهجري، الموافق لشهر نوفمبر 2021.

إقرأ المزيد
بعد إطلاق سراحه.. والد الشاب السعودي علي النمر ينشر صورة حديثه لنجله
بعد إطلاق سراحه.. والد الشاب السعودي علي النمر ينشر صورة حديثه لنجله

وأشارت "نزاهة" إلى أنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 متهما في قضايا إدارية وجنائية، بالإضافة إلى إيقاف 172 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، ومن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المتهمين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

كما حثت "نزاهة" على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا