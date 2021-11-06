 
مباشر

مصر.. اعترافات "صادمة" من مرتكب "جريمة الإسماعيلية"

مجتمع

مصر.. اعترافات
موقع "جريمة الإسماعيلية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro4x

كشف محمد عادل، محامي المجني عليه في "جريمة الإسماعيلية" بمصر، عن اعترافات "صادمة" للمتهم في قتل الضحية وقطع رأسه، بجريمة بشعة هزت البلاد.

إقرأ المزيد
الطب النفسي يصدر تقريره عن مرتكب جريمة الإسماعيلية
الطب النفسي يصدر تقريره عن مرتكب جريمة الإسماعيلية

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار محمد عادل إلى أن "القاتل قال أمام جهات التحقيق إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، ولكنه في ذلك اليوم كان متوجها لقتل اثنين آخرين كانا يعملان معه في أحد محلات الأسماك بالمنطقة".

ولفت المحامي إلى أن "المتهم اعترف بأنه توجه إلى محل الأسماك من أجل قتلهم، ولكنه لم يجدهم، وأثناء عودته وجد المجني عليه في وجهه فأخذ يتحدث معه ثم قام بقتله، قائلا..جات معايا كده".

 وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا حول الواقعة، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدًا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

المصدر: "الوطن"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا