مصر.. اعترافات "صادمة" من مرتكب "جريمة الإسماعيلية"

كشف محمد عادل، محامي المجني عليه في "جريمة الإسماعيلية" بمصر، عن اعترافات "صادمة" للمتهم في قتل الضحية وقطع رأسه، بجريمة بشعة هزت البلاد.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار محمد عادل إلى أن "القاتل قال أمام جهات التحقيق إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، ولكنه في ذلك اليوم كان متوجها لقتل اثنين آخرين كانا يعملان معه في أحد محلات الأسماك بالمنطقة".

ولفت المحامي إلى أن "المتهم اعترف بأنه توجه إلى محل الأسماك من أجل قتلهم، ولكنه لم يجدهم، وأثناء عودته وجد المجني عليه في وجهه فأخذ يتحدث معه ثم قام بقتله، قائلا..جات معايا كده".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا حول الواقعة، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدًا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

المصدر: "الوطن"