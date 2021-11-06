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بعينين تفيضان بالدموع.. نيمار يعبر عن صدمته لمصرع "ملكة المعاناة"

مجتمع

بعينين تفيضان بالدموع.. نيمار يعبر عن صدمته لمصرع
AFP
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عبر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مشاعر الصدمة والحزن على وفاة المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا التي لقيت مصرعها في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية ميناس جيرايس.

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وعلى حسابه في "تويتر" كتب النجم الكروي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقول: "أرفض التصديق أرفض"، مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.

 وكانت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا التي بدأت مشوارها الفني من خلال الموسيقى الكنسية قد لقيت حتفها وأربعة اشخاص آخرين في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في منطقة ريفية جنوب شرق البرازيل.

وتشتهر هذه الفنانة البرازيلية الراحلة بأداء الأغاني الريفية المعروفة باسم "مندونسا"، وتحظى بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها الأمر الذي جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة".

المصدر: RT

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