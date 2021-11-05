طبيب مصري: "بوس يد مراتك علشان طلعت لك السكر المستخبي" (فيديو)

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في القاهرة من الضغط النفسي أو العصبي للمرضي الذين يعانون داء السكر.

وقال موافي عبر قناة "صدى البلد" إن الضغط النفسي أو العصبي يؤدي إلى إفراز هرمونات تساعد على ارتفاع السكر بشكل كبير.

وأضاف أن الشخص الذي يتشاجر مع زوجته ويكتشف بعدها أنه مصاب بمرض السكر، ليس للمشاجرة دخل في إصابته، لكنها كشفت المرض المستتر الذي يعاني منه.

وتابع قائلا: "بوس يد مراتك علشان طلعت لك السكر المستخبي".

ونصح مرضى السكري المرتفع والذي يصل من 350 إلى 400 بالتوجه إلى الطبيب المعالج، موضحا أن المرضى في هذه الحالة قد يتناولون الأنسولين للتحكم في سكر الدم المرتفع وتنظيم مستوياته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية