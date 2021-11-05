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زوج وزير النقل الأمريكي يعلن شفاء طفلهما بعد "أسبوع مرعب"

مجتمع

زوج وزير النقل الأمريكي يعلن شفاء طفلهما بعد
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قال تشايسن بوتيجيج زوج وزير النقل الأمريكي المثلي بيت بوتيجيج، إن طفلهما الرضيع جوس خرج من المستشفى، بعد أسبوع "مرعب قضاه على جهاز التنفس الصناعي".

وقال تشايسن إن طفلهما عاد إلى المنزل، بعد 3 أسابيع من رحلة علاج في المستشفيات وخارجها، وبعد 125 ميلا في سيارة الإسعاف، و"أسبوع مرعب" على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" أن جوس عاد مبتسما، وفي حالة جيدة.

وفي تغريدة لاحقة، وجه الشكر لعدد كبير من الأطباء الذين ساعدوا جوس.

وكان الزوجان المثليان أعلنا في 4 سبتمبر الماضي أنهما تبنيا طفلين وأصحبا أبوين.

المصدر: RT

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