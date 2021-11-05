زوج وزير النقل الأمريكي يعلن شفاء طفلهما بعد "أسبوع مرعب"

قال تشايسن بوتيجيج زوج وزير النقل الأمريكي المثلي بيت بوتيجيج، إن طفلهما الرضيع جوس خرج من المستشفى، بعد أسبوع "مرعب قضاه على جهاز التنفس الصناعي".

وقال تشايسن إن طفلهما عاد إلى المنزل، بعد 3 أسابيع من رحلة علاج في المستشفيات وخارجها، وبعد 125 ميلا في سيارة الإسعاف، و"أسبوع مرعب" على جهاز التنفس الصناعي.

After 3 weeks in and out of hospitals, 125 miles in an ambulance, and a terrifying week on a ventilator, Gus is home, smiling, and doing great! We’re so relieved, thankful, and excited for him and Penelope to take DC by storm! Thank you so much for all of the love and prayers. — Chasten Buttigieg (@Chasten) November 5, 2021

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" أن جوس عاد مبتسما، وفي حالة جيدة.

وفي تغريدة لاحقة، وجه الشكر لعدد كبير من الأطباء الذين ساعدوا جوس.

وكان الزوجان المثليان أعلنا في 4 سبتمبر الماضي أنهما تبنيا طفلين وأصحبا أبوين.

المصدر: RT