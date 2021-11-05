طبيب يكشف مصدر تصنيع مخدر "الشابو" المتسبب في جريمة الإسماعيلية البشعة

كشف أستاذ السموم بالمركز القومي للسموم في مصر نبيل عبد المقصود، أن مخدر الشابو الكريستال عبارة عن "ميثامفيتامين"، وهي مادة منبهة تجعل المخ ينتعش، لكن تحدث تشنجات شديدة تشبه الصرع.

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وأوضح أن هذا الأمر يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات المحسوبة، والسهر وعدم النوم وقد تؤدي إلى الهوس، بالإضافة إلى أنها تفقد متعاطيها الشهية، وتجعله غير قادر على تناول الطعام، ومن ثم فقدان الوزن.

وأوضح عبدالمقصود أن تلك الأعراض تظهر بمجرد تعاطى مخدر الشابو، لأنه يحتوى على مواد كيميائية تصنع "تحت السلم"، موضحا أن "الشابو ظهر منذ أكثر من عام، وتردد اسمه على السوشيال ميديا أدى إلى تصنيعه تحت السلم، بأسعار أرخص".

من جانبه، قال الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مخدر الشابو من المخدرات القوية التي تؤثر على خلايا المخ، لافتا إلى أنه يؤثر على خلايا المخ، ويحول الشخص إلى مجرم لديه استعداد للقتل والسرقة وإيذاء من أمامه بدم بارد.

وأضاف أن مدمن "الشابو" ليست لديه مشكلة في إيذاء نفسه، موضحا أن المشكلة الكبرى هي قدرة المخدر على الالتصاق بخلايا المخ، لتحوله لمدمن غير قادر على الخروج من دائرة التعاطي.

المصدر: الوطن