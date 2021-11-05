محامي المسؤولة عن الأسلحة في فيلم "راست" يكشف عن توجيهات قدمتها للممثلين قبل الحادث

أكد محامي المسؤولة عن الأسلحة في فيلم "راست"، غوتيريس ريد، أنها طلبت من الممثل أليك بالدوين وطاقم الفيلم ألا يوجهوا سلاحا إلى أي شخص أبدا.

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وشدد المحامي جايسون بولز، على أن ريد، لم تكن عديمة الخبرة وغير مسؤولة، كما قال البعض، مؤكدا أنها عقدت جلسات إحاطة منتظمة بشأن السلامة.

وقال إن ريد، أخذت دورها على محمل الجد وأبلغت جميع الممثلين، بما في ذلك بالدوين، بأنه لا ينبغي لهم أبدا توجيه الأسلحة التي تم تفريغها إلى طاقم العمل.

وأضاف في بيان تمت مشاركته مع شبكة "فوكس نيوز"، "لقد قامت ريد بتدريب الممثلين على الأسلحة النارية وكذلك السيد بالدوين، وشددت بانتظام على عدم توجيه سلاح ناري إلى شخص، بغض النظر عما إذا كانت محملا بالذخيرة الحية أم لا".

ولقيت مديرة تصوير فيلم "راست" إلينا هتشينز حتفها وأصيب جويل سوزا مخرج الفيلم، عندما أطلق الممثل أليك بالدوين النار من مسدس كان معبأ برصاص حقيقي خلال بروفة في موقع التصوير في 21 أكتوبر.

المصدر: ديلي ميل