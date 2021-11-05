الشيخ خالد الجندي يقدم مكافأة مالية للداعية رمضان عبد الرازق على الهواء مباشرة

قدم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، شيكا نقديا بقيمة 10 آلاف جنيه للداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد الرازق على الهواء مباشرة.

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وقال الشيخ خالد الجندي، إن الشيخ رمضان عبد الرازق أخبره بخطأ وقع فيه على الهواء مباشرة، مما دفعه إلى إعطائه شيكا نقديا بقيمة 10 آلاف جنيه له بعد أن أثبت الحجة عليه وأرسل له عدة كتب.

وخلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC" قام الجندي، بتقبيل الشيك الذي أعطاه لعبد الرازق قائلا: "حبا وكرامة، دول 10 آلاف جنيه كسبهم حالا، اعزمنا على حاجة، ولو لقيتوا أي غلطة تتعارض مع القرآن والسنة ما زال الكلام مطروحا للجميع وعلى الهواء مباشرة وهصحح الغلطة على الهواء مباشرة وسأهدي المصحح مالا".

وكان الشيخ خالد الجندي، قد أعلن عن جائزة مالية لمن يخبره بوجود خطأ قاله على الهواء مباشرة ولن يتردد في إرسال المال له والاعتراف بذلك على الهواء مباشرة.

من جهته، أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد الرازق، أن من لفت نظر خطأ الشيخ خالد الجندي هو أحد المشاهدين في المنيا لذا سيهديه عبد الرازق هذا الشيك لأنه صاحب هذا الفضل، مؤكدا أن "الرجوع إلى الحق دائما أفضل من التمادي في الخطأ وعلى الهواء المباشر".

المصدر: الوطن