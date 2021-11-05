آل الشيخ يتفاعل مع طفل من ذوي الاحتياجات يتزلج على الجليد فماذا قال له؟.. "فيديو"

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على فيديو يظهر طفلا على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة، يساعده شاب في التزلج على الجليد.

وعلق آل شيخ على المقطع من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" ضمن موسم الرياض لعام 2021 قائلا: "يا حبيبي".

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي تحت شعار "تخيل أكثر"، حيث اكتظت ساحات المهرجان بحضور جماهيري، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة "السامري".

ويضم الموسم العديد من الفعاليات المنتقاة التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر العروض والفاعليات على مدار 4 أشهر.

وتتميز بالتنوع وتضم المطاعم والمقاهي الفاخرة والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

المصدر: وكالات