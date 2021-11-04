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مصر.. وفاة مسنين في حادثة يرجح أن تكون "جنائية"

مجتمع

مصر.. وفاة مسنين في حادثة يرجح أن تكون
Reuters
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شهدت مدينة الإسكندرية المصرية وفاة مسنين يرجح أن تكون جنائية، دون أن تتوفر أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيئة الإسعاف تلقت بلاغا بوجود مصابين اثنين بنزيف في الدماغ هما رجل وامرأة مسنان في شقة بمنطقة الحضرة الجديدة.

وأضافت أن هيئة الإسعاف أبلغت شرطة النجدة، وتم إرسال أفراد من قسم شرطة المنطقة، "وتبين أن هناك شبهة جنائية في مقتل الزوجين، وأن هناك عددا من الاتهامات حول الدائرة القريبة منهما".

وقررت النيابة العامة نقل جثتي الزوجين (الزوج 81 عاما، والزوجة 80 عاما)

إلى مشرحة كوم الدكة، لحين عرضهما على الطب الشرعي.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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