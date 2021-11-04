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شاهد.. محمد رمضان يرمي أموالا على الجمهور في السعودية

مجتمع

شاهد.. محمد رمضان يرمي أموالا على الجمهور في السعودية
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قام الفنان المصري محمد رمضان بإلقاء الأموال، خلال حفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، بحضور جماهيري ضخم.

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فيديو لمحمد رمضان شبه عار بالعقال السعودي يثير جدلا واسعا في السعودية

وظهر محمد رمضان خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل حقيبة من القماش بداخلها نقود، وألقى الفنان بها على الجماهير التي حضرت الحفل.

أثار المشهد كثير من الانتقادات، لاسيما وانها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها الفنان على هذا النحو. وجاءت التعليقات منتقدة للتصرف، إذ كتب أحد الجمهور أن أهل الرياض لديهم من المال ما يكفيهم، وكان من الواجب أن ينفق تلك الأموال على المحتاجين، قائلا "شنو معناه هذا التصرف.. انت مادامك بالرياض يعني بنص اهل خير مامحتاجين ترميلهم الفلوس زين اكو ناس محتاجه اصرفها عليهم بلكت تحصل اجر هاي نعمة والنعمة معرضة للزوال يابن رمضان".

المصدر: RT

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