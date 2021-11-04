اعتقال رجلين في اليابان للاشتباه في إساءة معاملة الكلاب

قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن شرطة محافظة ناغانو باليابان، اعتقلت رجلين يوم الخميس بعد الاشتباه في إساءة معاملة حوالي 450 كلبا.

وذكرت الوكالة، أن السلطات تشتبه بأن الرجلين وضعا هذه الكلاب في مأوى لا تتوفر فيه الظروف المناسبة.

ووفقا للوكالة، تلقت الشرطة في يونيو شكوى بشأن عدم حصول الكلاب على الرعاية اللازمة، لكن التحقيق لم يتم إلا في سبتمبر.

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وتبين من التحقيق، أن المأوى يضم حوالي 450 كلبا، معظمها صغيرة الحجم. وظهر من الفحص، أن 58 كلبا تعاني من إعتام عدسة العين "الماء البيضاء"، أو العمى أو أمراض العيون الأخرى، لكنها لم تتلق الرعاية البيطرية المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنظيف الأقفاص لفترة طويلة.

ونتيجة للتحقيق، تم اعتقال رجلين - صاحب المنشأة وأحد الموظفين.

ولم تحدد الوكالة، العقوبة المتوقعة لهما. لا توجد أيضا معلومات حول مكان تواجد الحيوانات حاليا.

المصدر: نوفوستي