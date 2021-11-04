مصر.. بطلة مسرحية "العيال كبرت" تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وابنتها طلبت اسطوانة أوكسجين

أعلنت رشا سامي العدل تعرض والدتها الفنانة نادية شكري، بطلة مسرحية "العيال كبرت" لوعكة صحية دون أن تكشف عن تفاصيل المرض مكتفية بالدعاء فقط.

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وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

"فيسبوك": "رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتي مش بتحبني، ادعو لأمي، أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها علي خير".

وكانت رشا طلبت منذ يومين أسطوانة أكسجين، دون أن تكشف عن تفاصيل، وكتبت: "محتاجة أسطوانة أوكسجين ضروري حالا".

وشاركت نادية شكري كذلك في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية، ومما قدمته للسينما "امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة"، وقدمت للتلفزيون أعمال "صاحب الجلالة الحب، ساكن قصادي، الوتد"، ومن أهم أعمالها في المسرح "العيال كبرت" مع سعيد صالح وحسن مصطفى وكريمة مختار وأحمد زكي ويونس شلبي.

المصدر: الوطن