رغم إصابته بجرح عميق في اللسان.. الفنان الكويتي خالد بوصخر يصر على إحيائه حفلا في قطر

أكد الفنان الكويتي، خالد بوصخر، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الفحيحيل بجانب منطقة مشرف في مدينة الكويت، أنه سيحيي حفل زفاف يوم الجمعة المقبل في قطر.

وتعرض الفنان الكويتي، خالد بوصخر، أمس، لحادث مروري، أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة، ومنها جرح عميق في اللسان، بالإضافة إلى رضوض قوية في الرقبة والفك الأيمن والأيسر ورضة في اليد اليسرى.

المصدر: وكالات

وفي تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أكد بوصخر أنه حاليا في مستشفى مبارك، موضحا أنه متفق على إحياء حفل زفاف يوم الجمعة المقبل في دولة قطر، ما يصعب عليه أن يلتزم بأوامر الأطباء بالاستراحة لمدة أسبوع، وذلك لأنه لا بد أن يحيي هذا الحفل لالتزامه مع أصحاب الزفاف.

وفيما أعرب عن شكره لكل من سأل عنه، طمأن جمهوره بأن حالته مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي الخوف، طالبا منهم الدعاء حتى يتماثل للشفاء سريعا.

المصدر: الراي