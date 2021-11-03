مصر.. مواطن يحتجز أطفاله كرهائن خلال معركة مع قوات الأمن (صورة)

أقدم مواطن مصري في محافظة الفيوم على احتجاز أولاده وأسرته بمنزله كرهينة، وقيامه باطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب بعد احتجازه أبناءه كدروع بشرية .

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وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية، واعتلى المتهم سطح منزله يحمل السلاح ويطلق الرصاص في الهواء في محاولة للهرب من قوات الأمن.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا بقيام احد المواطنين يدعى أيمن . ع (48 سنة )، بأحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة.

وكشف مصدر أمني أن الشرطة حاولت اقتحام المنزل والقبض على الجاني، والتأكد من وجود مصابين أو قتلى من عدمه، إلا أنّهم فوجئوا أن الجاني يتخذ أبناءه رهينة وهدد بقتلهم في حالة اقتراب الأمن من المنزل، مؤكداً أنّ قوات الأمن تحيط بالمنزل من جميع الاتجاهات، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة للقبض عليه، ودخول المنزل دون المساس بأبنائه أو إلحاق الضرر بهم.

المصدر: صدى البلد + الوطن