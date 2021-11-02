مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة خضوع سهير البابلي لعملية في القلب

نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء التي تحدثت عن خضوع الفنانة سهير البابلي لعملية جراحية في القلب.

وقال في حديثه مع قناة "صدى البلاد": "علمت من الأسرة أنها تعاني من غيبوبة سكرية وحالتها الصحية الآن مستقرة"، لافتا إلى أن أسرة الفنانة تطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أكدت أن والدتها دخلت المستشفى وغرفة الرعاية المركزة قبل أسبوع.

وأضافت أن الفحوصات التي أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه في الرئة وضعف بعضلة القلب، مشيرة إلى أن حالتها ساءت منذ أسبوع وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وهو ما استدعى دخولها وحدة الرعاية المركزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية