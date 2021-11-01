فنانة مصرية مشهورة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن سجنها 10 سنوات (فيديو)

انفعلت الفنانة المصرية وفاء مكي خلال الحديث عن تجربة دخولها السجن، وقالت "مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد".

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وأضافت وفاء مكي، على قناة النهار: "تجربتي تفيد غيري أو متفيدش غيري كل واحد أدرى بنفسه، أنا هعلم الناس؟".

تابعت: "في واحدة بتطلع على السوشيال ميديا، وتقول حنتكلم عن وفاء مكي عايشة ولا ميتة عشان تعمل تريند. أنا دلوقت اختلفت عن الأول، مبردش وبشتري دماغي".

واصلت: "ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا مش قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام ده"، مضيفة: "لو كنت مشيت على منهجي دلوقتي زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي".

أكملت: "ربما ربنا عمل كده لحكمة يعلمها، أنقذني من حاجة تانية. والإنسان مسير مش مخير ولا يخطو إلا بإذن الله".

وعن مزاعم تعذيب الخادمات، قالت: "حد شافني وأنا بعذبها؟"، واستشهدت بآية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

المصدر: المصري اليوم