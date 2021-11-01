مصر.. شاب يحرج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أمام المتابعين

أثارت تدوينة لشاب يعمل في أحد المطاعم المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضجة كبيرة، حيث تعرض للطرد بالجونة من مطعم يملكه رجل الأعمال.

محدش بيطرد من غير ذنب … هستعلم و ارجعلك https://t.co/0VUZxaCHQ0 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 29, 2021

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وقال الشاب في تدوينة موجه إلى ساويرس: "مساء الخير يا مستر نجيب حضرتك قلت في لقاء إعلامي إنك بتيجي مع الناس اللي بتتظلم وطردت المدير العام عشان شتم عامل البوفيه.. وأنا تم طردي من أكل عيشي من بير 88 الجونة بدون ذنب.. أرجوك يا مستر تساعدني وترجعلي حقي أملي في ربنا وفيك".

ولم يمر وقت طويل على التغريدة، حتى أعاد ساويرس تغريدها عبر صفحته الشخصية، معلقا عليها: "محدش بيطرد من غير ذنب.. هستعلم وارجعلك".

وشهدت التغريدة تفاعلا كبيرا على موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ تداولها، الأمر الذي دفع حساب يدعى جعفر، زعم من خلال تعليقه على التغريدة، أن مارك لم يطرد ظلما فهناك العديد من الخطوات التي تحدث حتى يتعرض الشخص للطرد.

وجاء أول رد من ساويرس على الواقعة، بتداول ذلك التعليق، قائلا: "هو اللى بيقول طرد.. يا خبير".

المصدر: الوطن