مصر.. سيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة ويشاهدها ملايين المتابعين (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو شاهده أكثر من 11 مليون شخص، لسيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة من الصعق الكهربائي.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان: "أم تنقذ ابنها من الصعق بالكهرباء وتمسك سلك الكهرباء مكانه" طفل تجاوز الـ 10 أعوام من عمره أمام محل بقالة صغير بالقرب من ركن الشيبي خارجه حيث يمسك فجأة سلكا كهربائيا عن طريق الخطأ ليقع في الأرض على الفور وهو ما زال ممسكاً به، حتى تسمع والدته صراخه فتخرج من داخل المحل لتمسك منه السلك مسرعة و ملقية إياه على الأرض ثم تقوم باحتضان الصبي لتهدئته.

حيث قالت منى بديع، والدة الطفل مازن، إن ابنها تعود على فتح السوبر ماركت و"عندما أمسك الباور الخاص بالتنظيف تعرض لصعق كهربائى بسبب سلك مكشوف وسقط على الأرض، ووقتها وجدته ممسكا السلك وقمت بسحب السلك وحضنها وأدخلته داخل السوبر ماركت".

وأوضحت والدة الفتى، أنها خرجت على صوت ابنها بعد تعرضه للصعق الكهربائى، ووقد تعرض لإصابات فى الجسم نتيجة السقوط، وفى اليوم السابق تعرض لكسر فى أحد أصابعه.

وأشارت منى بديع، إلى أنها شعرت بالخوف بعد سقوط نجلها على الأرض ولم تتوقع أن يكون بسبب الصعق الكهربائى الذى أصاب مازن، وتشعر بوجع بالقلب بعد تذكر الموقف وبعد مشاهدة الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، لافتة أن نجلها سجل الواقعة من كاميرات المراقبة ونشرها على الواتسآب الخاص به وكذلك ابنتها قامت بنشره على إحدى الصفحات.

وقدمت والدة الطفل، الشكر لكل المتابعين للموقف الذين أثنوا على العمل الذى قامت به والذى تعتبره موقفا بسيط، وكذلك يجب أن يتمتع الجميع بسرعة التصرف.

المصدر: اليوم السابع + صدى البلد