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ظهور مثير لمودل روز السعودية بوشم لافت وبإطلالة جريئة في الهالوين! (فيديو)

مجتمع

ظهور مثير لمودل روز السعودية بوشم لافت وبإطلالة جريئة في الهالوين! (فيديو)
RT
مودل روز
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أثارت العارضة السعودية مودل روز الجدل خلال الاحتفال بالهالوين، حيث اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها جريئة ومبالغ فيها.

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وظهرت مودل روز وهي ترتدي زيا تنكريا، عبارة عن فستان أزرق يشبه فستان شخصية "ياسمين" في فليم علاء الدين، ولكن فستانها كان جريئا أكثر من الفستان الحقيقي للشخصية، ماعرضها لانتقادات واسعة.

وكثيرا ما تثير الشابة السعودية، وهي من مواليد 1993، الجدل من خلال الصور أو الفيديوهات التي تنشرها. وقبل أيام، شاركت متابعيها وشمها الجديد، الذي جاء فيه "on fire"، من خلال استخدام خاصية الستوري عبر "انستغرام"، وخلع جزء من بنطالها ليظهر الوشم ليكشف المستور، الأمر الذي استنكره متابعيها.

وتعد مودل روز أول عارضة أزياء سعودية وتعيش في الولايات المتحدة، واسمها الحقيقي روزانا، ولدت في المنطقة الشرقية ووالدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل، وقضت طفولتها في الشرقية بعدها انتقلت للرياض.

ظهور مثير لمودل روز السعودية بوشم لافت وبإطلالة جريئة في الهالوين! (فيديو)روز تشارك متابعيها وشمها الجديد

المصدر: RT

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