فنان خليجي يطالب محطة تلفزيونية بتعويض 1.1 مليون درهم إماراتي

طالب فنان خليجي محطة تلفزيونية بتعويض قدره مليون و100 ألف درهم إماراتي (نحو 300 ألف دولار) بسبب استخدام صورته واسمه بالترويج لمسلسل غير مشارك فيه، حسب ما أفادت به "الإمارات اليوم".

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ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى الفنان الخليجي، دون أن تذكر الصحيفة اسم الفنان.

وفي التفاصيل، أقام ممثل خليجي، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام قناة تلفزيونية، بسداد مبلغ مليون و100 ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي والأدبي، وفوات الفرصة على مشاركته في أعمال فنية. وندب هذا الفنان خبيرا لبيان مقدار الضرر الواقع عليه، وفوات الفرصة جراء استغلال صورته واسمه الفني، بالإضافة إلى إلزام القناة المدعى عليها بدفع رسوم الدعوى والمصروفات وأتعاب المحاماة.

ووفق الصحيفة، أشار الفنان إلى أنه ممثل، وله تاريخ واسم على مستوى العالم العربي والخليجي في مجال الفن وتقديم الأدوار في المسلسلات التلفزيونية، ويشارك في أدوار تلفزيونية منذ أكثر من 20 عاما، ومعروف في الوسط الفني، وله اسم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدعى عليها محطة للبث التلفزيوني.

وأوضح المدعي، أنه تلقي العديد من المكالمات والاستفسارات من قبل معجبيه بشأن مشاركته في أحد المسلسلات، حيث شاهدوا اسمه وصورته على موقع القناة التلفزيونية، وتبين له بعد فتح الرابط أن القناة المدعى عليها استغلت اسمه وسمعته الفنية، واستخدمت صورته الشخصية على موقعها تسويقا لأحد المسلسلات، من دون علمه وإجازته أو موافقته على مشاركته في العمل.

وأشار المدعي إلى تعرضه لأضرار أدبية، نتيجة استغلال اسمه وشهرته وسمعته للتسويق والترويج لهذا المسلسل دون اشتراكه فيه ما يستحق عنه التعويض، وأن الإعلان أضاع عليه فرصة التعاقد مع شركات إنتاج أخرى، كونه من المتعارف عليه أن الممثل يلتزم مع الشركة المتعاقد معها، ولا يجوز له أن يتعاقد مع أخرى في الوقت ذاته، حيث إن الأجر الذي يتقاضاه عن العقود ما بين 850 ألفا إلى مليون درهم، ونتيجة خطأ المدعى عليها في استغلال اسمه تعرض هو لخسائر مادية.

وقدم وكيل المدعي مذكرة مرفقة بحافظة مستندات، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم مذكرة جوابية أشار فيها إلى أن الشركة المنتجة للعمل قد بينت أن المدعي كان مرشحا للتمثيل في المسلسل، إلا أنه وقع الاختلاف قبل بداية التصوير، ولم يتم التوقيع على العقد من قبل المدعي، وأن إعلانات المسلسل تم عرضها بناء على الترشيحات، وليس استغلالا للاسم.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، وحكمت برفض الدعوى وألزمت الفنان المدعي بدفع مصروفات الدعوى.

المصدر: الإمارات اليوم