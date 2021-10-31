بعد بكائها الشديد.. حاكم دبي يحقق أمنية طفلة في "إكسبو دبي"

أثار مقطع فيديو لطفلة إماراتية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشلت في لقاء حاكم دبي محمد بن راشد خلال تواجده في معرض "إكسبو 2020"، والتقاط صورة معه.

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وأظهر مقطع الفيديو بكاء الطفلة الشديد، إذ لم تستطع لقاء بن راشد، خلال تواجدها في المعرض.

وبالفعل، حقق حاكم دبي محمد بن راشد رغبة الطفلة بلقائه، وعاد مرة أخرى إلى المعرض وانتظرها بإحدى الساحات، حيث كان اللقاء.

ونشر حاكم دبي، على موقعه عبر موقع "تويتر"، صورة للطفلة وهي تركض باتجاهه، قائلا: "أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن".

أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن .. pic.twitter.com/psxrX5HOIz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 30, 2021

كما نشرت حسابات إماراتية أخرى مقطع فيديو يظهر لحظة وصول محمد بن راشد إلى "إكسبو"، حيث كان لقاء مؤثرا مع الطفلة، التي لم تستطع إخفاء دموعها وفرحتها. كما بادر حاكم دبي إلى تعليق قلادة ترمز لإمارة دبي على صدرها وتقبيلها.

وتوجهت الطفلة إليه بالقول: "شكرا الشيخ محمد بن راشد".

المصدر: "البيان".