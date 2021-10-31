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إعلامية كويتية تتحدى فناني لبنان بطلب حول قرداحي و"حزب الله"

مجتمع

إعلامية كويتية تتحدى فناني لبنان بطلب حول قرداحي و
الإعلامية الكويتية، فجر السعيد
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علقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا، التي هاجمت فيها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بعد تصريحاته حول حرب اليمن.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت فجر السعيد: "أتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج، وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج … وبعضهم متواجد في الرياض حاليا لإحياء حفلات، أن يكونوا بجرأة أليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أدلت بتصريحات حملت فيها الوزير قرداحي مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه من السعودية والإمارات.

وقالت إليسا: "جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

وكتبت: "الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو".

المصدر: RT

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