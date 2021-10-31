مصر.. حبس فتاة وخطيبها بتهمة قتل والدها بطريقة مروعة

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية في القاهرة، حبس فتاة وخطيبها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والدها عن طريق وضع أقراص مخدرة داخل كوب الشاي الخاص به.

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وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، فوضعت خطة للتخلص منه بمساعدة خطيبها.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها بالاتفاق مع خطيبها قامت بدس أقراص مخدرة في الشاي لوالدها مما أدى لوفاته.

وكان بلاغ قد ورد لرئيس مباحث حلوان منذ شهرين مفاده العثور على جثة مواطن متوفي داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات في جسد المتوفي، ولم يشتبه ضباط المباحث في وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد الانتهاء من تشريحه.

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود شبهة جنائية حول الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية (19 سنة) بالاشتراك مع خطيبها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

المصدر: صدى البلد