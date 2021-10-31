مصر..تفاصيل وتطورات واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، ملابسات واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بعد منشور عن هذه الواقعة كتبته الفنانة على حسابها في "فيسبوك".

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وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية إن "منشورا تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل، ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء".

وأضاف البيان: "بالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة، وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قالوا إنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب إثر خلاف حول أولوية المرور، وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم، فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء".

من جانبهم، أنكر المتهمون الثلاثة بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، ارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن "الأمر كان خلافا مروريا، وأنهم أشاروا لها بأصابعهم، كما ظهر بالفيديو المتداول، بعدما شاهدوها تصور السيارة بهاتفها".

وأوضح المتهمون أنهم يتبعون شركة توزيع مواد غذائية بالجيزة، وحدث خلاف مروري مع ابنة الفنانة، مؤكدين عدم علمهم بهويتها.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد كشفت عن واقعة "التحرش" بابنتها عبر منشور على حسابها في "فيسبوك" قالت فيه: "النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهى مفزوعة..قلت لها حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده ، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها ، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

المصدر: "الوطن"