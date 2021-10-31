يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار في 28 ساعة لدعم آلاف الأسر اللاجئة ويبكي متأثرا (فيديو)

أعلن اليوتيوبر الكويتي الشهير بـ"أبو فلة"، عن جمع مليون دولار أمريكي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أبو فلة: "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".

الحمدلله دائماً وابداً ❤️



شكراً لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا اجمعين🙏🏽❤️



الحمدلله جبناا المليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون😭😭😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NPiqM4f4mF — AboFlah (@AboFlah_1) October 30, 2021

وكانت هذه الحملة قد تلقت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، خاصة بعد تحقيق هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى 28 ساعة فقط، حيث كان قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله".

وأعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة وثنيهم لهذا التصرف "الإنساني" من قبله.

الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة .. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان pic.twitter.com/gMzsPktakg — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 30, 2021

بمناسبة وصولي ال20 مليون قررت نسوي

حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء. نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غداً يوم الجمعة ساعة 8 مساءً 🕋



ادري المبلغ جداً كبير بس بإذن الله قادرين عليه.🙏



وتذكر

الدال على الخير كفاعله🌹 — AboFlah (@AboFlah_1) October 28, 2021

المصدر: RT