بالفيديو..الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم جورج قرداحي بكلمات حادة

هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بعد تصريحات الوزير حول حرب اليمن، موجها له رسالة "حادة".

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وخلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، توجه عمرو أديب لجورج قرداحي بالقول: "كنت تعمل في واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية السعودية.. فإذا كنت ترى أن السعوديين ظالمون ويقتلون أهل اليمن، ليه بتحط إيدك في إيدهم، اللي بيمسك العصاية من النص عايز يرقص".

وأضاف أديب: "عندي سؤال لجورج..هل كنت بتنصب على السعوديين؟ اشتغلت ليه معاهم؟ عايز إيه من السعودية والإمارات؟

وتابع: "اللي عملك يا جورج الإعلام السعودي، إنت مين فيهم، متبقاش منافق ونصاب يا جورج" - على حد تعبيره.

وأكمل الإعلامي المصري قائلا: "يا جورج السعودية اتغيرت.. السعودية تغضب وتتحدث، والمملكة كلها في حالة غضب، محدش هيسامحك، والمسامح مش كريم معاك، استقيل يا جورج".

واستطرد: "جورج يحاول إرضاء فصيل مش بيرضي بلده، ربنا يكون في عون الشعب اللبناني، وركز في مشاكل بلدك أحسن".

المصدر: "مصراوي" + "MBC مصر"