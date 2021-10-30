نقيب الفنانين المصريين يعلق على أنباء إصابته بفقدان الذاكرة

علق نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، على أنباء إصابته بفقدان الذاكرة بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى قلق جمهوره وأصدقائه.

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وقال الفنان أشرف زكي في تصريح لموقع "فوشيا" إن حالته الصحية جيدة تماما وأنه بخير ولا يعاني من أي مشاكل تستدعي القلق عليه سواء من جمهوره أو من المقربين له، وأن ما تردد بخصوص هذا الأمر من إصابته بفقدان الذاكرة كان أمرا قديما لتجربة عاشها منذ فترة حيث تعرض للإرهاق الشديد والتعب تسبب في مشكلة بالذاكرة مؤقتة، وأنه خضع للعلاج والراحة حتى تحسن وعاد إلى حالته الطبيعية ولم تؤثر عليه.

وأضاف أشرف زكي، أنه يباشر حاليا عمله بالنقابة إلى جانب تصوير أعمال فنية جديدة، وهذا يؤكد أنه بخير تماما، ولكن ما حدث كان تجربة قديمة وتم تداولها على السوشال ميديا مؤخرا، وربما هذا ما أثار حالة الجدل والقلق عليه، مطمئنا الجمهور على حالته وصحته.

المصدر: "فوشيا"+اليوم السابع