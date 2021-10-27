"الإفتاء المصرية": الاستثمار في البورصة جائز.. ضمن شروط

قالت "دار الإفتاء" المصرية إن الاستثمار في البورصة جائز، طالما أن أعمال البورصة في شركات مصرح بها، وشركات قانونية، ليست أعمالها محرمة.

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جاء ذلك في رد أمين الفتوى في الدار عويضة عثمان، على سؤال حول حكم "الاستثمار في البورصة"، وخلال بث مباشر نشرته دار الإفتاء المصرية عبر "فيسبوك".

وأضاف عثمان أن الاستثمار في البورصة جائز أيضا طالما أنه على سبيل التربح والبيع والشراء، وليس على سبيل الإفساد، لأنه يدخل تحت بند الاستثمار، ولأن البورصة أصبحت جزء من اقتصاديات الدول.

المصدر: "المصري اليوم"