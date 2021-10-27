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جامعة سعودية تصدر بيانا بشأن الزي المحتشم ومنع البنطال في الحرم الجامعي

مجتمع

جامعة سعودية تصدر بيانا بشأن الزي المحتشم ومنع البنطال في الحرم الجامعي
Reuters
أرشيف
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أصدرت جامعة جدة في السعودية بيانا بشأن الزي المحتشم وحول ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن منع البنطال في الحرم الجامعي.

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وأوضحت الجامعة أن "منع لبس البنطال المخالف يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس، والتي أظهرت لعدد من اللوائح والنظم للذوق العام".

وأشارت الجامعة في البيان إلى أن "التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك".

المصدر: صحيفة "سبق"

 

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