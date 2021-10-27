مصر.. الكشف عن تفاصيل أول إقرار رسمي في الشهر العقاري بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

حرر مكتب توثيق حلوان المطور التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بمصر أول إقرار رسمي من مينا حسني جندي، المقيم في مدينة حلوان، بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.

وحصل موقع "القاهرة 24" على نص الإقرار المحرر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، والذي جاء كالآتي: "أقبل وأوافق على التبرع بعد ثبوت وفاتي ثبوتا يقينيا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة".

وفي عام 2010 أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5، والذي ينص على التبرع بالأعضاء دون مقابل مادي، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان.