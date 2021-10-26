دار الإفتاء المصرية: تحديد جنس الجنين جائز

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع، إن الدار أفتت بجواز تحديد جنس الجنين.

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وأضاف عبر خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك": "ليس هناك مانع شرعا من الذهاب إلى الطبيب وأطلب منه تحديد نوع جنس الجنين".

وأكد، أن هذا مشهور وشائع في الطب القديم، وهناك بعض الفقهاء كانوا يوصون بتناول بعض الأطعمة من أجل إنجاب الذكر أو الأنثى، ثم تقدم العلم وتطور وصار الفحص أكثر دقة، ولا مانع من أن نقوم بذلك ما لم يترتب عليه خلل في الحياة والوجود ويضبط ذلك الحاكم وولاة الأمر في البلاد.

المصدر: الشروق