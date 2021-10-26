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المغرب يعلن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل بعد 4 عقود من الغياب (فيديو)

مجتمع

المغرب يعلن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل بعد 4 عقود من الغياب (فيديو)
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
مسابقة ملكة جمال الكون عام 2018
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أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في إسرائيل، بعد غياب عدة عقود.

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وفي مقطع فيديو نشر في "إنستغرام" للإعلان عن هذا الحدث، علق الموقع قائلا: "بعد 4 عقود ... عاد المغرب..سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية..قد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية". 

وأضاف سؤال: "من برأيكم ستكون الشابة التي سترتدي التاج بثقة وتمثل المغرب على الصعيد الدولي؟"

وأشار الإعلان إلى أن المسابقة ستنظم بمنتجع حيفا يوم 12 ديسمبر المقبل، وستشارك فيها 75 متنافسة، موضحا الشروط المطلوبة للترشح لمسابقة ملكة جمال المغرب، المؤهلة لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية.

ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957، حيث مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا وفازت بها ملكة جمال البيرو غلاديس زندر.

المصدر: RT

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