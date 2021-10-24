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"لا وقت للعبث".. جيمس بوند "يخوض" الانتخابات في جورجيا

مجتمع

Reuters
الممثل دانيال كريغ
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علق مجهولون في العاصمة الجورجية تبليسي ملصقات انتخابية تصور الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي يجسد دور جيمس بوند في أفلامه الشهيرة.

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صحيفة بريطانية: بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند
صحيفة بريطانية: بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند

وكتب تحت الصورة: "لا وقت للعبث" وهذه إشارة إلى عنوان الفيلم الأخير عن العميل البريطاني "لا وقت للموت".

ومن المقرر إجراء انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في جورجيا في 30 أكتوبر الحالي.

 المصدر: سبوتنيك

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