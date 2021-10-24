"لا وقت للعبث".. جيمس بوند "يخوض" الانتخابات في جورجيا

علق مجهولون في العاصمة الجورجية تبليسي ملصقات انتخابية تصور الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي يجسد دور جيمس بوند في أفلامه الشهيرة.

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وكتب تحت الصورة: "لا وقت للعبث" وهذه إشارة إلى عنوان الفيلم الأخير عن العميل البريطاني "لا وقت للموت".

ومن المقرر إجراء انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في جورجيا في 30 أكتوبر الحالي.

المصدر: سبوتنيك