نتاليا الأجنبية .. "بدي أغني مهرجانات مع حسن شاكوش وحمو بيكا"

عبرت نتاليا الأجنبية المؤثرة على السوشيال ميديا عن مدى اعجابها بأغاني المهرجانات في مصر وأمنيتها أن تشارك حمو بيكا وحسن شاكوش في أحد أغانيهم.

نتاليا ذات الأصوال اليونانية، وتعيش في الأردن قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين":

"أنا بحب أسمع مهرجانات لحسن شاكوش وحمو بيكا الأغاني المصري والمهرجانات ساعدتني أن اتعلم اللهجة المصرية عندما أسمع مهرجانات وأنا بالسيارة بحس إنهم يعطوني طاقة كبيرة جدا.. "إذا في إمكانية إني أغني مع حسن شاكوش أو حمو بيكا فده هيكون شيء كتير حلو".

وبسؤالها عن مدى تعلقها بالأردن قالت:"أنا عشت في الأردن لعمل والدي هناك، وعشقت الأردن لدرجة أني عندما سافرت لندن وبقيت هناك 4 سنوات أصيبت باكتئاب وقررت العودة إلى الأردن والبقاء بها وتعلم اللهجة الأردنية"

نتاليا أشارت أيضا عن مدى إعجابها بالرجل العربي:

"عندما كنت أعيش بلندن وهناك في ناس من كل العالم عيني لسه كان على العرب أنا براسي أنا بحب الزلمة العربي بحسهم إن هيك زلمة ما في زيهم صراحة دمهم خفيف قلبهم طيب وكتير بيوقفوا في ظهر البنت".