مصر.. فنان يطالب بإنصاف رجال بلاده أمام النساء: رفقا بالرجالة يا جماعة!

طالب الفنان المصري، مراد مكرم بإنصاف الرجل المصري في المجتمع، وذلك بعد حالة الهجوم الكبيرة التي يتعرض لها الرجال من قبل بعض السيدات، اللاتي يشكين من عدم تحمل الرجال المسؤولية.

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وكتب مراد مكرم منشورا، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "معلش استحملوني شوية علشان بجد فاض الكيل، مش كل الرجالة أنطاع، مش كل الرجالة مفخدة والستات بتصرف عليهم، مش كل الرجالة بيتهربوا من مسؤولياتهم، ولا حتى الغالبية، المشكلة أن الستات اللي متجوزة رجالة بجد ما بيعلنوش عن ده، لأنه الطبيعي أو لأنهم خايفين من الحسد، إنما إلى متجوزين أو متطلقين من الذكور، ماليين الدنيا صراخ، فبقت الصورة المتصدرة للعالم أن الرجل المصري أنتيخ وعالة.. حرام عليكم".

وتابع: "غالبية الرجالة المصريين مطحونين، علشان يوفروا حياة كريمة لولادهم، غالبية الرجالة المصريين متربيين على المسؤولية، وشيل الهم، لأنه جزء من تكوينهم، ومعظمهم ما بيسمعش حتى كلمة شكرا، بحجة أنه واجبكم".

وأضاف الفنان المصري: "نسبة كبيرة من اللي ما بيصرفش على ولاده مثلا في حالات الطلاق، بيبقى عند مش أنتخة، ما بقولش إن ده صح، بس برضه الستات فيه منهم بيقوم بأفعال تغيظ، اصرف بس ما تشوفش ولادك غير بمزاجي، اصرف بس مالكش دعوة بتربية العيال، مش عجباني تربيتك، أومال اتجوزتيه ليه".

واستكمل: "كل راجل حسب تربيته وماتنسوش إن اللي مربياه ست زيكم، لو فيه حسب الإحصائيات 30% من البيوت بيعولها ست، ففي 70%، بيعولها راجل، يعني الغالبية العظمى، وما تنسوش برضه أننا مجتمع يعتقد أن الراجل في الأصل عليه كل حاجة، وده مش موجود بره طبعا، وبالتالي ما بنسمعش عن ستات بتولول، لأن في الأصل الحياة عندهم مشاركة وكله بالنص".

واختتم مراد مكرم: "رفقا بالرجالة يا جماعة، فيه منهم شايل جبال ما يحتملهاش بشر، الله يرحمك يا أبي، رغم كل خلافاتكم كنت راجل ومهني أمي، اللى ماشتغلتش يوم في حياتها".

المصدر: القاهرة24