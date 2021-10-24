وفاة أول أردنية تنتسب لحزب سياسي في البلاد

توفيت اليوم الأحد، الأردنية سلوى زيادين، جدة النائب السابق قيس زيادين، التي تعتبر أول أردنية تنتسب لحزب سياسي في البلاد.

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وسلوى زيادين هي سياسية أردنية حاصلة على شهادة دبلوم من كلية معلمات بيروت عام 1940، وهي أول امرأة أردنية تنتسب لحزب سياسي، الحزب "الشيوعي الأردني" عام 1952، وهي من الأعضاء المؤسسين للحزب الذي تأسس في ذات العام، بحسب موقع "خبرني".

المصدر: "خبرني"