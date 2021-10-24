مقطع فيديو مثير للجدل لعنصر من "طالبان" يصفع أطفالا بسبب "لعبهم البابجي"

أثار مقطع فيديو قيل إنه لعنصر من حركة "طالبان" وهو يصفع أطفالا جالسين على الأرض، بسبب "اللعب بألعاب بهواتفهم الذكية"، غضب واستياء الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الصحفي بقناة "طلوع نيوز"، عبد الحق عميري، مقطع الفيديو، وقال معلقا: "أولاد الشوارع في كابل يتعرضون للضرب من "طالبان" بسبب لعبهم لعبة ببجي!"، حيث يظهر "عناصر مسلحون من "طالبان" واقفين بجانب عدد من الأطفال الجاثمين"، في حين يبدأ أحد عناصر الحركة بضرب الأطفال تباعا.

ونشرت البوابة الإخبارية "VATAN TODAY" مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول: "مقاتلو طالبان يصفعون ويذلون الأطفال في شوارع كابل".

وأضافت: "يقول الرجل الذي صور الفيديو من الخلف إن الأطفال كانوا يلعبون الألعاب بأجهزتهم المحمولة (سبب ضربهم)".

Taliban fighters slapped and humiliated kids in the streets of Kabul.



The man who took video from behind says that the kids were playing games with their mobile devices. pic.twitter.com/FbuBFmKeC6 — Vatan Today (@vatantoday) October 22, 2021

المصدر: RT