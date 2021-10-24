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مقطع فيديو مثير للجدل لعنصر من "طالبان" يصفع أطفالا بسبب "لعبهم البابجي"

مجتمع

مقطع فيديو مثير للجدل لعنصر من
Reuters ZOHRA BENSEMRA
عنصر من حركة "طابان" في كابل
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أثار مقطع فيديو قيل إنه لعنصر من حركة "طالبان" وهو يصفع أطفالا جالسين على الأرض، بسبب "اللعب بألعاب بهواتفهم الذكية"، غضب واستياء الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الصحفي بقناة "طلوع نيوز"، عبد الحق عميري، مقطع الفيديو، وقال معلقا: "أولاد الشوارع في كابل يتعرضون للضرب من "طالبان" بسبب لعبهم لعبة ببجي!"، حيث يظهر "عناصر مسلحون من "طالبان" واقفين بجانب عدد من الأطفال الجاثمين"، في حين يبدأ أحد عناصر الحركة بضرب الأطفال تباعا.

ونشرت البوابة الإخبارية "VATAN TODAY" مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول: "مقاتلو طالبان يصفعون ويذلون الأطفال في شوارع كابل".

وأضافت: "يقول الرجل الذي صور الفيديو من الخلف إن الأطفال كانوا يلعبون الألعاب بأجهزتهم المحمولة (سبب ضربهم)".

المصدر: RT

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