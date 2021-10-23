بـ 100 كتاب.. طفل مصري عمره تسع سنوات يحقق حلم والدته بالحصول على شقة (فيديو)

حقق طفل عمره تسع سنوات حلم والدته في الحصول على شقة، من خلال فوزه بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة ضمن المشروع الوطني للقراءة في مصر.

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وفي التفاصيل عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أمس الجمعة، تقريرا تلفزيونيا عن حكاية مؤثرة لطالب في الصف الثاني الابتدائي يدعى معاذ، فائز بالمركز الرابع في تحدي القراءة، ضمن المشروع الوطني للقراءة.

وقال الطفل معاذ، إن القراءة ليس لها حدود، وليست فقط للصغار أو للكبار ولكن لأي عمر، إذ إن القراءة مناسبة لأي شخص: "بحب الاختراع والاكتشاف ونفسي أكتشف مواد جديدة مضادة للجاذبية وتفيد البشرية، وحلمي التاني أكون طبيب أسنان، وهي مهنة هادية ومن غير الأسنان مش هنقدر ناكل أو نشرب، فقررت أكون طبيب أسنان".

وأضاف أنه "بعد دخوله المسابقة قرأ الـ30 كتابا بصعوبة، ولكن بفضل الله استطاع تلخيصهم، ثم دخل المراحل، فالمرحلة الأولى كانت سهلة، وفي النهاية كان واثقا من نفسه وفاز بالتحدي، وحصل على المركز الأول على فئته، والرابع على الأربعة الأوائل بشكل عام".

من جهته قال الإعلامي أحمد فايق خلال التقرير، إن الطفل قرأ 100 كتاب وفهمها، وتناقش في 30 كتابا، وهي فئة الجائزة الخاصة به واستطاع تصدر الفئة وحصل على المركز الرابع في تحدي القراءة، رغم أن أهدافه كانت مختلفة تماما، وكان معظمها منصبا على القيمة المالية للجائزة بهدف شراء شقة لوالدته.

ولفت إلى أن معاذ، يقرأ كل كتاب يجده، كما يحب توماس أديسون مخترع المصباح ويعتبره قدوته، متمنيا السير على خطاه ويخترع أشياء مفيدة للبشرية، وطموحه الثاني أن يكون طبيب أسنان.

وأوضح الطفل معاذ أن الفضل في كل ذلك لوالدته، ومعلمته في مادة اللغة العربية التي اهتمت بتعليمه مهارات القراءة وشجعته على الاشتراك في المسابقة.

المصدر: الوطن