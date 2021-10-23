"مشقة الحياة".. صورة مؤثرة لأب سوري وطفله تفوز بجائزة دولية لعام 2021

حصلت صورة مؤثرة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود دون أطراف سفلية أو علوية على جائزة أفضل صورة لعام 2021 في حفل جوائز "سيينا" الدولية.

إقرأ المزيد

وحصل المصور التركي محمد أصلان، على جائزة الفائز العام في المسابقة من خلال صورته التي تحمل عنوان "مشقة الحياة" وقد تم التقاطها في منطقة الريحانية التابعة لمحافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.

ويصور أصلان لحظة عاطفية بين أب فقد إحدى ساقيه وهو يحمل ابنه الذي ولد بلا أطراف بسبب اضطراب خلقي ناتج عن أدوية اضطرت والدته لتناولها.

وتقول كاتاوكا هيديكو، مديرة التصوير في "Newsweek Japan" وأحد الحكام في اللجنة: "سعادة الأب وابنه، حتى عندما يقف الرجل على ساق واحدة، هي محفوفة بالمخاطر".

ووفق موقع "بيتا بيكسل" فإن مسابقة "سيينا" مفتوحة لجميع المصورين من جميع أنحاء العالم وتلقت المسابقة آلاف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة، مع عرض الفائزين في سيينا بإيطاليا اعتبارا من 23 أكتوبر 2021 كجزء من مهرجان جوائز "سيينا" للفنون البصرية.

ويمنح الفائز بلقب "مصور العام" ما قيمته 1500 يورو (حوالي 1745 دولارا أمريكيا) من معدات التصوير، وتمثال كريستالي "جائزة بانجيا"، وجوائز وفرص ترويجية أخرى.

المصدر: موقع petapixel