"مش لاقيين في الورد عيب".. أول رد من مبروك عطية على وسم إيقافه بسبب حلقة ضرب الزوجة بالسكين (فيديو)

علق الداعية والأكاديمي المصري مبروك عطية على الـ"هاشتاغ" المتداول المطالب بإيقافه.

وقال عطية في بث مباشر على "فيسبوك" إنه خلال لقاء الأربعاء الماضي تحدثت معه سيدة يضربها زوجها بالسكينة وخلافه.

وأضاف أن رد بالرد الذي يرضي الله عز وجل، مؤكدا أن "كل كلمة رديت بها لها دليل في السنة، لعدم وجود الزوج".

وأضاف أنه سأل الفتاة عن مزايا زوجها فردت بأنه يأتيها بأحسن الطعام وأفضله، لافتا إلى أنه في الحلقة نفسها وقبل الانتهاء طالب كل رجل أن يقبل رأس زوجته ويحنو عليها.

وتابع أنه الوحيد الذي فسّر قول الله تعالى بأن "الرجال قوامون على النساء"، بأنهم خدامون عند النساء قوام عليها بأنه سريع القيام عليها أي يسارع في عملها ومساعدتها.

ولفت إلى أن الأشخاص يصيدون كلمة ويتركون آلاف الكلمات وعملوا عليها "هاشتاغ": "هما مش لاقيين في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدود".

وتابع الشيخ مبرك عطية أن الجمهور يريد الشخص إطلاق اللعنات والمساعدة على الخصام، مؤكدا: "بقالي 40 سنة على الشاشة بقول اتقوا الله في النساء".

وصرح في كلمته بأن النبي محمد أوصى في خطبة الوداع بالنساء.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري